В Туймазах голуби превратили иномарку в кормушку

СЕГОДНЯ 13:02 2018-12-22T13:02:20+03:00

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Житель Туймазов заснял иномарку, которую десятки голубей превратили в кормушку.

Доподлинно неизвестно, из-за чего пернатые так облюбовали бордовый автомобиль. По кадрам понятно, что на легковушке рассиживают не менее двух десятков птиц. Еще столько же сидят на крыше соседнего здания.

Возможно, кто-то захотел таким образом разыграть владельца автомобиля. Остается надеяться, что владелец автомобиля обладает достаточным чувством юмора, чтобы оценить подобную выходку.

Пользователи соцстей предположили, что таким образом голуби пытаются согреться об теплый автомобиль.