В Башкирии легковушку проткнуло ограждением дороги, есть погибший

СЕГОДНЯ 12:45 2018-12-22T12:45:28+03:00

В Башкирии пьяный водитель угробил своего пассажира

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В Благовещенском районе Башкирии пьяный водитель устроил ДТП, в котором погиб его пассажир.

По данным ГИБДД республики, авария произошла на 45 километре трассы Уфа-Янаул. 31-летний водитель отечественного легковушки ехал в сторону Благовещенска. В один момент мужчина не справился с управлением, и врезался в ограждение проезжей части, которое находилось по правой стороне.

41-летний пассажир «Лады» из Архангельского района республики скончался до приезда врачей.

Оказалось, что водитель «пятнадцатой» был пьян. Сейчас автоинспекторы устанавливают остальные подробности смертельной аварии.