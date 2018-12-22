Из горящей уфимской многоэтажки эвакуировали 34 жильцов
Пожар произошел в Орджоникидзевском районе
В Уфе из горящего дома эвакуировали 34 жильцов
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В минувшую пятницу из горящей уфимской многоэтажки эвакуировали 34 жильцов.
По данным МЧС Башкирии, возгорание произошло в многоквартирном доме по улице Блюхера, что в Орджоникидзевском районе. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 34 жильцов дома.
Сигнал о случившемся поступил на пульт диспетчера в 20:25 по местному времени. Открытое горение удалось ликвидировать в 21:10. Информации о пострадавших или погибших в инциденте нет.
Сейчас на месте работают дознаватели МЧС республики, которые устанавливают причины возгорания.