В Уфе на улице Мендлеева сбили пешехода

СЕГОДНЯ 09:24 2018-12-22T09:24:39+03:00

В Уфе насмерть сбили пешехода на улице Менделеева

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В Уфе погиб мужчина, которого сбили на улице Менделеева.

Фотографии с места происшествия появились в сообществе «БашДТП». По всей видимости, водитель легкового автомобиля не заметил пешехода, оказавшего посреди оживленной улицы.

По словам очевидцев, несчастный стоял на коленях прямо на проезжей части. Пострадавший мужчина погиб до приезда врачей. Автолюбители предположили, что водителя, совершившего наезд, мог ослепить огромный видеоэкран, расположенный поблизости.

- Этот телевизор реально ослепляет, куда смотрят надзорные органы, - возмущается один из столичных автомобилистов.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.