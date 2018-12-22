Салават-абый или Элвин: сколько получают звезды башкирской эстрады

СЕГОДНЯ 08:02 2018-12-22T11:04:09+03:00

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Радик Юльякшин в 2018 году стал самым высокооплачиваемым певцом башкирской эстрады, тогда как Салават Фатхетдинов, наоборот, серьезно уменьшил свои финансовые аппетиты.

Финансовую аналитику провел портал «Реальное Время». По данным журналистов, сейчас за часовое выступление Юльякшина придется отдать аж 500 тысяч рублей (против 200 тысяч в прошлом – прим.ред) По всей видимости, на эту сумму повлияли сразу несколько факторов – полные залы в Уфе и Казани, участие в федеральных и республиканских проектах и открытие собственного лейбла артиста.

Аксакал башкирской и татарской эстрад Салават Фатхетдинов, который не совсем лестно отзывался об Юльякшине, наоборот, снизил цены на свои новогодние корпоративы. Если в 2017 году он просил за выступление порядка одного миллиона рублей, то сейчас артиста устроит «скромная» сумма в 250-300 тысяч. Напомним, что в 2017 году именно Фатхетдинов был самым дорогим исполнителем двух республик.

Еще один популярный артист из Башкирии – Айдар Галимов. По данным портала, в этом году его устроит гонорар в 150 тысяч рублей. Причем за эту сумму певец готов выступать целый вечер, в отличии от Юльякшина с его «почасовой» оплатой.

Гузель Уразова, немного повысила свои гонорары за выступления - с 100 до 150 тысяч рублей.

Ришат Тухватуллин снизил стоимость новогоднего выступления до 100 тысяч рублей.