Житель Башкирии, задолжавший по алиментам, отдал детям дом и отправился в паломничество

СЕГОДНЯ 19:19 2018-12-21T19:19:05+03:00

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Житель Кушнаренковского района Башкирии долгое время находился под присмотром приставов. Все дело в том, что мужчина накопил перед двумя своими детьми солидный долг по алиментам – примерно 300 тысяч рублей.

Горе-отцу запретили выезд из страны, а затем и вовсе завели на него уголовное дело. Лишь крайние меры вразумили мужчину, и он начал действовать.

В пресс-службе УФСПП по Башкирии пояснили, что суммы для погашения долга на руках у него не было. Тогда они с бывшей супругой договорились – детям достанется его дом. Когда конфликт был исчерпан, а ограничения на выезд из страны сняты, житель Башкирии решил проехаться по святым местам.