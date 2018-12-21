2018-12-21T19:19:05+03:00
Общество

Житель Башкирии, задолжавший по алиментам, отдал детям дом и отправился в паломничество

Мужчина принял меры лишь после уголовного дела
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Долг в 300 тысяч мешал местному жителю выехать из страныДолг в 300 тысяч мешал местному жителю выехать из страныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Кушнаренковского района Башкирии долгое время находился под присмотром приставов. Все дело в том, что мужчина накопил перед двумя своими детьми солидный долг по алиментам – примерно 300 тысяч рублей.

Горе-отцу запретили выезд из страны, а затем и вовсе завели на него уголовное дело. Лишь крайние меры вразумили мужчину, и он начал действовать.

В пресс-службе УФСПП по Башкирии пояснили, что суммы для погашения долга на руках у него не было. Тогда они с бывшей супругой договорились – детям достанется его дом. Когда конфликт был исчерпан, а ограничения на выезд из страны сняты, житель Башкирии решил проехаться по святым местам.

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