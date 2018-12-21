В Уфу по почте пытались переслать пистолет с обоймой

СЕГОДНЯ 16:26 2018-12-21T16:26:33+03:00

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Сегодня утром в петербургском аэропорту Пулково обнаружили посылку с неожиданным содержимым. Некто пытался переслать из северной столицы в Уфу пистолет с обоймой. Сотрудник склада компании-перевозчика доложил об опасном отправлении в полицию.

Как сообщает местный портал «Невские новости», стражи порядка изъяли пистолет Марголина (МЦ) и направили его на исследования. Все, что прилагалось к оружию, благополучно отбыло к адресату.

Напомним, что пересылка огнестрела по почте в России запрещена, так что по факту случившегося назначена проверка.