Житель Башкирии, зарезавший жену за отказ в интиме, получил 18 лет тюрьмы
Житель Зианчуринского района, убивший свою супругу, нескоро выйдет на свободу. 61-летнего мужчину приговорили к 18-ти годам колонии особого режима.
Как сообщает Следственный комитет республики, он совершил преступление в апреле. В тот злополучный день душегуб был пьян и потребовал от жены исполнения супружеского долга. Женщина отказала, за что разгневанный супруг избил ее руками и ногами, а затем зарезал.
Несчастная страдала тяжелым недугом и не могла постоять за себя. В день своей гибели она вернулась к мужу, чтобы тот ухаживал за ней. Женщина мучилась от болей, так что побои мужа причинили ей особый страдания.
Суд учел хладнокровность содеянного и осудил мужчину по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).