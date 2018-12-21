2018-12-21T18:03:09+03:00
Происшествия

Житель Башкирии, зарезавший жену за отказ в интиме, получил 18 лет тюрьмы

Мужчину признали виновным в убийстве с особой жестокостью
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Житель Зианчуринского района, убивший свою супругу, нескоро выйдет на свободу. 61-летнего мужчину приговорили к 18-ти годам колонии особого режима.

Как сообщает Следственный комитет республики, он совершил преступление в апреле. В тот злополучный день душегуб был пьян и потребовал от жены исполнения супружеского долга. Женщина отказала, за что разгневанный супруг избил ее руками и ногами, а затем зарезал.

Несчастная страдала тяжелым недугом и не могла постоять за себя. В день своей гибели она вернулась к мужу, чтобы тот ухаживал за ней. Женщина мучилась от болей, так что побои мужа причинили ей особый страдания.

Суд учел хладнокровность содеянного и осудил мужчину по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).

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