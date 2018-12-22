В Башкирии из-за обрыва кабеля без тепла остался многоквартирный дом

СЕГОДНЯ 07:34 2018-12-22T07:34:01+03:00

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Жители четырехэтажного дома №130А по улице Гоголя в Стерлитамаке чуть не остались в мороз без отопления и электричества. В пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили, что во время сноса одного из корпусов «Машзавода» рабочие повредили силовой кабель. Он подавал электричество на насосы, отапливавшие пятиподъездное здание. В результате 355 человек, среди который 125 детей остались без благ цивилизации.

Городские власти выделили два дизельных генератора, которые временно решили проблему с теплом и светом.

- Прокладывается новая линия к индивидуальному пункту обогрева дома, - пояснили в ведомстве.

Сейчас дом отапливается, электричество и вода в нем тоже есть. Завершить аварийно-восстановительные работы планируется сегодня до 23.00.