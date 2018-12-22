2018-12-22T18:50:35+03:00
Происшествия

В Башкирии парень задушил старушку-процентщицу ради 70 тысяч рублей

Местный Раскольников сбежал из страны, но все же был пойман
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Башкирии будут судить местного Ракольникова: парень убил ради денег пожилую процентщицу.

Преступление было совершено в феврале. 25-летний житель Белорецка знал, что знакомая ему 75-летняя женщина ссуживает людям деньги под проценты. Парень понимал, что пенсионерка не сможет оказать ему сопротивления и он без труда заберет ее "кубышку". Во время визита он ударил бабушку по голове, а затем задушил. Осмотревшись, он нашел лишь 70 тысяч рублей – с ними и скрылся. Позже он вовсе уехал в Азербайджан. Однако следователи и сотрудники уголовного розыска вычислили молодого человека и задержали его при въезде в Россию.

- В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копии обвиняемому дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

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