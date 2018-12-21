2018-12-21T15:45:58+03:00
Экономика

Половина жителей Башкирии не уплатила налоги вовремя

Данные приводит ФНС по республике
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Федеральная налоговая служба по Башкирии отмечает, что к 3 декабря этого года лишь половина жителей республики уплатили налоги в срок. Речь, конечно же, идет о физических лицах. В фискальном ведомстве сообщили, что собрали лишь 57,2% от начисленной суммы. В абсолютных цифрах – 2,8 млрд рублей.

Кроме того, еще 789 млн рублей в казну республики поступили с опозданием. За последние две недели собираемость налогов выросла до 73% и на данный момент собрали 3,6 млрд рублей.

Как отмечают в ФНС по Башкирии, в региональную казну так и не поступило порядка полутора миллиардов рублей. На данный момент должникам уже начисляются пени.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Уфы променяла квартиру на барак без отопления ради 56 собак
В Уфу по почте пытались переслать пистолет с обоймой
В Уфе следователи проверяют падение подростка из окна школы
Дети слушают душераздирающий плач: друг больной раком Ирины Долженковой из Башкирии рассказал о ее состоянии
Радий Хабиров попросил чиновников дарить друг другу подарки в мессенджерах
Под Уфой под колеса автомобиля попала девятилетняя девочка
В Уфе подросток выпал с третьего этажа школы
Мэрия Уфы отчиталась по сносу девяти незаконных гаражей
В Башкирии наказали сбежавшего заключенного
«Комсомолка» запускает уникальный проект «Безопасный город»
В Башкирии при пожаре в многоэтажке эвакуировали 22 человека
Банк УРАЛСИБ совместно с УГАТУ и АНО «Экономическая Летопись» представили проект «Сайт выпускников УГАТУ: люди и годы»
Жительница Башкирии родила ребенка прямо в унитаз, испугавшись гнева родителей
«Салават Юлаев» потерпел поражение от «Спартака» в серии буллитов
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
Десятки домов Уфы на следующей неделе останутся без воды
В Башкирии столкнулись КамАЗ и «Лада Приора», есть пострадавшие
В Уфе на этих выходных пройдут ярмарки
Больницы Башкирии получили 23 автомобилей скорой помощи
Женщина-инвалид в суде добилась права бесплатного проезда из Салавата в Уфу на лечение
Директор научного института лишился элитной иномарки из-за долгов по зарплате
Житель Башкирии жестоко расправился со своим знакомым
В Уфе на год закроют движение по строящейся набережной реки Белая
В Башкирии бухгалтер воровала деньги у собственной фирмы
В Башкирии ужинающий лось попал в объектив фотоловушки