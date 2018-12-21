Половина жителей Башкирии не уплатила налоги вовремя

СЕГОДНЯ 15:45 2018-12-21T15:45:58+03:00

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Федеральная налоговая служба по Башкирии отмечает, что к 3 декабря этого года лишь половина жителей республики уплатили налоги в срок. Речь, конечно же, идет о физических лицах. В фискальном ведомстве сообщили, что собрали лишь 57,2% от начисленной суммы. В абсолютных цифрах – 2,8 млрд рублей.

Кроме того, еще 789 млн рублей в казну республики поступили с опозданием. За последние две недели собираемость налогов выросла до 73% и на данный момент собрали 3,6 млрд рублей.

Как отмечают в ФНС по Башкирии, в региональную казну так и не поступило порядка полутора миллиардов рублей. На данный момент должникам уже начисляются пени.