2018-12-21T14:56:19+03:00
Происшествия

В Уфе следователи проверяют падение подростка из окна школы

15-летний парень доставлен в одну из городских больниц
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба УГЗ УфыФото: пресс-служба УГЗ Уфы
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Сегодня около 12 часов дня в Башкирской гимназии №20 в Уфе произошло ЧП: прямо во время урока из окна выпал 15-летний подросток. Парня экстренно увезли на скорой помощи в одну из городских больниц. Как выяснилось, урок проходил на третьем этаже школы.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, спасатели и бригада скорой помощи. Вскоре в гимназии появились сотрудники следкома. Они осмотрели место и опросили очевидцев происшествия. В пресс-службе ведомства сообщили, что по данному факту началась доследственная проверка.

- Будут проверены условия обучения в школе и дана юридическая оценка действиям педагогического состава по исполнению своих профессиональных обязанностей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в следкоме по Башкирии.

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