2018-12-23T17:59:36+03:00
Общество

Уфимка Лиана Самигуллина, ставшая инвалидом по вине врачей, больше никогда не сможет ходить

Об этой ей сообщили врачи
Ирина ЗИМИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

30-летняя Лиана Самигуллина из Уфы, ставшая инвалидом в 2013 году по вине врачей, больше никогда не встанет с коляски. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

- Приходил врач. Сказал, что ходить не буду никогда. Так что вопросы «Есть улучшения?», «Что врачи говорят, будешь ходить?» - не актуальны, - написала Лиана.

Напомним, что в 2013 году Лиана поступила в роддом на 41-й неделе беременности. Но день родов стал для нее роковым – врач-анестезиолог повредил ей спинной мозг. С тех пор девушка сидит в инвалидном кресле, уже пять лет не ходит.

Уфимка собрала деньги и до последнего верила, что найдется клиника, которая сможет ей помочь. Но, к сожалению, теперь надежды никакой нет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ветеринарам Башкирии подарили 80 новых автомобилей
В Башкирии водитель погиб, наехав на дерево
Житель Башкирии угнал машину с семьей в салоне
«Не хочу с вами разговаривать, до свидания»: жителя Башкирии возмутило безразличие врачей к больному
Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 24 декабря
Семьи жителей Башкирии, погибших в Соликамске, получат по миллиону рублей
"Залили асфальт": Жителей Башкирии возмутила опасная ледяная горка
На трассе в Башкирии перевернулась фура с фруктами
В Башкирии нашли мужчину, пропавшего во время катания на снегоходах
Стали известны имена троих жителей Башкирии, погибших в шахте Соликамска
Поиски пропавшего в Башкирии марокканца Смаила Бускура завершены
В Башкирии во время катания на снегоходах пропал мужчина
В Башкирии откроют второй частный пансионат для пожилых людей
Жительница Уфы запечатлела красочное свечение в небе над городом
В Уфе кондуктор упала и получила травмы из-за резкого торможения автобуса
Главный тренер «Уфы» получил лицензию категории Pro
В Башкирии парень задушил старушку-процентщицу ради 70 тысяч рублей
В задымленной шахте под Соликамском заблокированы двое уфимцев
Житель Уфы убил подругу за, что та откусила ему язык время секса