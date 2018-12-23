Уфимка Лиана Самигуллина, ставшая инвалидом по вине врачей, больше никогда не сможет ходить

СЕГОДНЯ 17:55 2018-12-23T17:59:36+03:00

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30-летняя Лиана Самигуллина из Уфы, ставшая инвалидом в 2013 году по вине врачей, больше никогда не встанет с коляски. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

- Приходил врач. Сказал, что ходить не буду никогда. Так что вопросы «Есть улучшения?», «Что врачи говорят, будешь ходить?» - не актуальны, - написала Лиана.

Напомним, что в 2013 году Лиана поступила в роддом на 41-й неделе беременности. Но день родов стал для нее роковым – врач-анестезиолог повредил ей спинной мозг. С тех пор девушка сидит в инвалидном кресле, уже пять лет не ходит.

Уфимка собрала деньги и до последнего верила, что найдется клиника, которая сможет ей помочь. Но, к сожалению, теперь надежды никакой нет.