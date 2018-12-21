2018-12-21T13:52:50+03:00
Общество

Дети слушают душераздирающий плач: друг больной раком Ирины Долженковой из Башкирии рассказал о ее состоянии

Мать двоих детей очень похудела и ежедневно испытывает ужасные боли
Ирина ЗИМИНА
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Мать двоих девочек Ирина Долженкова из Нефтекамска продолжает борьбу с раком шейки матки. Ее друг на днях рассказал о ее состоянии после того, как побывал у нее в гостях. 26-летняя девушка в тот день съездила в город по делам, но взяла с собой сестру, боясь бессознательного падения. О своих болях она не говорит, но это видно внешне: Ирина похудела, отсутствует румянец, а мимика указывает на постоянную боль.

- Раньше она с легкостью заводила разговоры на любые темы, а сейчас в основном ее общение сводится только с мамой. Больше всего меня и всех близких огорчает каждодневная Иринина повышенная температура и боли. Описать, какие боли испытывает Ирина, не получится. Дважды оставаясь до вечера у родителей дома, испытал шок и невозможность слышать ее крики и вой от боли. Невозможность чем-либо помочь ей, привычка ее детей слышать душераздирающий стон, плач заставляют просто убежать на улицу... в тишину. Не представляю, каково это родителям и деткам. такого никому не пожелаешь, - пишет молодой человек.

Сейчас Ирина проходит следующий курс препарата Кейтруды. Но, к сожалению, побочные эффекты «адовые» - высокая температура, боли в теле.

Напомним, что друзья Ирины создали группу во «Вконтакте» и запустили акцию «Спасем Ирину». Если вы хотите помочь Ирине, вся информация есть в группе по данной ссылке.

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