2018-12-21T13:09:35+03:00
Политика

Радий Хабиров попросил чиновников дарить друг другу подарки в мессенджерах

Врио главы Башкирии выступил резко против дорогих презентов
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Необычную запись на своей странице в социальных сетях разместил врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он попросил глав администраций, министров и прочих чиновников не дарить дорогие подарки. Он предложил избавиться от «обряда» обмена дорогими презентами и открытками.

- Мне часто неприятно было видеть в некоторых приемных полуметровые стопки картона, охапки цветов до потолка и горы пакетов с довольно дорогим содержимым. Давайте лучше окажем внимание одиноким, пожилым, нуждающимся, - написал Хабиров.

Также руководитель региона предложил не дарить подарков ему самому.

- А поздравления - в мессенджерах отправляйте, не зря ж освоили, - подытожил врио главы республики.

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