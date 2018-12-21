Радий Хабиров попросил чиновников дарить друг другу подарки в мессенджерах

СЕГОДНЯ 13:09 2018-12-21T13:09:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычную запись на своей странице в социальных сетях разместил врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он попросил глав администраций, министров и прочих чиновников не дарить дорогие подарки. Он предложил избавиться от «обряда» обмена дорогими презентами и открытками.

- Мне часто неприятно было видеть в некоторых приемных полуметровые стопки картона, охапки цветов до потолка и горы пакетов с довольно дорогим содержимым. Давайте лучше окажем внимание одиноким, пожилым, нуждающимся, - написал Хабиров.

Также руководитель региона предложил не дарить подарков ему самому.

- А поздравления - в мессенджерах отправляйте, не зря ж освоили, - подытожил врио главы республики.