В Уфе подросток выпал с третьего этажа школы

СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-21T12:01:34+03:00

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Сегодня в Уфе произошло ЧП: около 12 часов дня в Башкирской гимназии №20, что на улице Достоевского, 99а, из окна третьего этажа выпал ученик. Сообщение об этом поступило на номер единой диспетчерской службы. На место происшествия незамедлительно выехали городские спасатели, медики и другие службы.

Как сообщает пресс-служба управления гражданской защиты населения Уфы, сейчас 15-летний парень доставлен на обследование в одну из городских больниц. К счастью, скорая помощь прибыла моментально. Причины и обстоятельства инцидента выясняют соответствующие органы.