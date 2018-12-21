В Уфе подросток выпал с третьего этажа школы
15-летнего парня увезли на скорой помощи
Фото: пресс-служба УГЗ Уфы
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Сегодня в Уфе произошло ЧП: около 12 часов дня в Башкирской гимназии №20, что на улице Достоевского, 99а, из окна третьего этажа выпал ученик. Сообщение об этом поступило на номер единой диспетчерской службы. На место происшествия незамедлительно выехали городские спасатели, медики и другие службы.
Как сообщает пресс-служба управления гражданской защиты населения Уфы, сейчас 15-летний парень доставлен на обследование в одну из городских больниц. К счастью, скорая помощь прибыла моментально. Причины и обстоятельства инцидента выясняют соответствующие органы.