2018-12-22T13:55:33+03:00
Общество

Житель Башкирии обвиняется в посредничестве в крупной взятке

Сейчас он дожидается суда по обвинению в подкупе
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Башкирские сыщики завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Нефтекамска. Его обвиняют в попытке подкупа в крупном размере – он хотел за взятку получить статус адвоката.

По версии следствия, обвиняемый узнал, что один из местных юристов подал документы в адвокатскую палату Башкирии для сдачи экзамена. В один прекрасный день он связался с этим юристом и предложил за 300 тысяч рублей «решить вопрос» с успешной сдачей экзамена. Сам юрист обратился в Управление ФСБ России по Башкирии.

- 10 апреля 2018 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан, во время передачи 300 тысяч рублей посредник был задержан, - сообщили в пресс-службе следкома по Башкирии.

В ведомстве отметили, что обвиняемый так и не признал свою вину. Сейчас он дожидается суда.

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