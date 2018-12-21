Мэрия Уфы отчиталась по сносу девяти незаконных гаражей

СЕГОДНЯ 11:01 2018-12-21T11:01:36+03:00

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Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, в Советском районе башкирской столицы за неделю снесли девять гаражей. Металлические боксы убрали в районе улиц Бессонова, Пархоменко, К. Маркса, Заводской, И.Якутова.

Как отметили в мэрии, сотрудники коммунальных служб сносят только незаконно установленные гаражные боксы. Некоторые горожане поддерживают инициативу городских властей.

- Металлические гаражи нередко становятся местом для хранения хлама, пожароопасных веществ, в некоторых из них предприимчивые уфимцы организовывают нелегальную деятельность, - рассказали в пресс-службе уфимской мэрии.

По данным администрации Уфы всего с сентября 2015 года только в Советском районе города снесли 2553 гаража.