Мэрия Уфы отчиталась по сносу девяти незаконных гаражей
Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, в Советском районе башкирской столицы за неделю снесли девять гаражей. Металлические боксы убрали в районе улиц Бессонова, Пархоменко, К. Маркса, Заводской, И.Якутова.
Как отметили в мэрии, сотрудники коммунальных служб сносят только незаконно установленные гаражные боксы. Некоторые горожане поддерживают инициативу городских властей.
- Металлические гаражи нередко становятся местом для хранения хлама, пожароопасных веществ, в некоторых из них предприимчивые уфимцы организовывают нелегальную деятельность, - рассказали в пресс-службе уфимской мэрии.
По данным администрации Уфы всего с сентября 2015 года только в Советском районе города снесли 2553 гаража.