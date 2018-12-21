2018-12-21T11:01:36+03:00
Авто

Мэрия Уфы отчиталась по сносу девяти незаконных гаражей

Горадминистрация «зачистила» территорию в Советском районе башкирской столицы
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
Изменить размер текста:

Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, в Советском районе башкирской столицы за неделю снесли девять гаражей. Металлические боксы убрали в районе улиц Бессонова, Пархоменко, К. Маркса, Заводской, И.Якутова.

Как отметили в мэрии, сотрудники коммунальных служб сносят только незаконно установленные гаражные боксы. Некоторые горожане поддерживают инициативу городских властей.

- Металлические гаражи нередко становятся местом для хранения хлама, пожароопасных веществ, в некоторых из них предприимчивые уфимцы организовывают нелегальную деятельность, - рассказали в пресс-службе уфимской мэрии.

По данным администрации Уфы всего с сентября 2015 года только в Советском районе города снесли 2553 гаража.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Уфой под колеса автомобиля попала девятилетняя девочка
В Уфе подросток выпал с третьего этажа школы
В Башкирии наказали сбежавшего заключенного
«Комсомолка» запускает уникальный проект «Безопасный город»
В Башкирии при пожаре в многоэтажке эвакуировали 22 человека
Банк УРАЛСИБ совместно с УГАТУ и АНО «Экономическая Летопись» представили проект «Сайт выпускников УГАТУ: люди и годы»
Жительница Башкирии родила ребенка прямо в унитаз, испугавшись гнева родителей
«Салават Юлаев» потерпел поражение от «Спартака» в серии буллитов
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
Десятки домов Уфы на следующей неделе останутся без воды
В Башкирии столкнулись КамАЗ и «Лада Приора», есть пострадавшие
В Уфе на этих выходных пройдут ярмарки
Больницы Башкирии получили 23 автомобилей скорой помощи
Женщина-инвалид в суде добилась права бесплатного проезда из Салавата в Уфу на лечение
Директор научного института лишился элитной иномарки из-за долгов по зарплате
Житель Башкирии жестоко расправился со своим знакомым
В Уфе на год закроют движение по строящейся набережной реки Белая
В Башкирии бухгалтер воровала деньги у собственной фирмы
В Башкирии ужинающий лось попал в объектив фотоловушки