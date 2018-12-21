В Башкирии наказали сбежавшего заключенного
Из колонии-поселения он отправится в колонию строго режима
Фото: Рустем Ахунов
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В мае этого года 47-летний житель Ишимбайского района Башкирии сбежал из колонии-поселения, где отбывал срок за кражу. В места не столь отдаленные он прибыл 31 марта, а как только сошел снег, он покинул территорию колонии. Заключенный пришел на склад и перелез через бетонный забор. На следующий день его задержали в родном районе.
В ходе следствия беглец полностью признал свою вину. Стерлитамакский городской суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии строго режима, сообщает пресс-служба Верховного суда Башкирии.