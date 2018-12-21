2018-12-21T09:02:02+03:00
Происшествия

В Башкирии при пожаре в многоэтажке эвакуировали 22 человека

ЧП произошло в одной из квартир на третьем этаже
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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В ночь на пятницу, 21 декабря, на пульт диспетчера МЧС по Башкирии поступило сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже многоэтажки по улице Худайбердина в Стерлитамаке. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны – 11 человек личного состава и 4 единицы техники.

По прибытии на место происшествия выяснилось, что из квартиры на третьем этаже валит дым. Пожарные приняли решение эвакуировать жильцов дома. По лестничным маршам на улицу вывели 22 человека.

В 00:56 сотрудники пожарной охраны ликвидировали открытое горение, а к 01:29 работы по тушению были завершены. Сейчас на месте работают дознаватели МЧС.

- В результате пожара в однокомнатной квартире огнем повреждено домашнее имущество, квартира полностью закопчена. 28-летний мужчина с признаками отравления продуктами горения доставлен в больницу, - рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

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