В Башкирии при пожаре в многоэтажке эвакуировали 22 человека
В ночь на пятницу, 21 декабря, на пульт диспетчера МЧС по Башкирии поступило сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже многоэтажки по улице Худайбердина в Стерлитамаке. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны – 11 человек личного состава и 4 единицы техники.
По прибытии на место происшествия выяснилось, что из квартиры на третьем этаже валит дым. Пожарные приняли решение эвакуировать жильцов дома. По лестничным маршам на улицу вывели 22 человека.
В 00:56 сотрудники пожарной охраны ликвидировали открытое горение, а к 01:29 работы по тушению были завершены. Сейчас на месте работают дознаватели МЧС.
- В результате пожара в однокомнатной квартире огнем повреждено домашнее имущество, квартира полностью закопчена. 28-летний мужчина с признаками отравления продуктами горения доставлен в больницу, - рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.