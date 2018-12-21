2018-12-21T08:03:00+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» потерпел поражение от «Спартака» в серии буллитов

Подопечные Николая Цулыгина потерпели второе поражение подряд
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»
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В минувший четверг в Москве состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Спартак» принимал уфимский «Салават Юлаев». Для подопечных Николая Цулыгина это был последний выездной матч в 2018 году.

По сравнению с проигранным матчем в Сочи тренерский штаб «Салавата» внес два изменения в стартовый состав. В матче против «Спартака» на лед вышли Егор Дубровский и Владимир Ткачев, а место в рамке занял Юха Метсола.

В первом периоде зрители так и не увидели заброшенных шайб. Во втором игровом отрезке юлаевцы усилиями Захара Арзамасцева вышли вперед – 1:0.

В третьем периоде «Спартак» счет сравнял – отличился Максим Цыплаков. В итоге команды довели матч до серии послематчевых бросков, где победу праздновали хозяева - 2:1. Победный буллит забил Артем Федоров, еще недавно защищавший цвета «Салавата Юлаева».

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