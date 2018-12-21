Десятки домов Уфы на следующей неделе останутся без воды

СЕГОДНЯ 07:23 2018-12-21T07:23:12+03:00

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На следующей неделе в столице Башкирии десятки домов останутся без воды. Плановое отключение холодного водоснабжения запланировано в двух районах Уфы – Ленинском и Октябрьском.

24 декабря без холодной воды с 10 до 23:30 останутся жители домов: Новосибирская, 2, 2 к4, 2/2, 25, 27, 29, 29а, 29б, 33/2; Малая Гражданская, 35; Ленина, 148.

25 декабря с 11 до 20 часов холодной воды не будет по адресам: Красина, 2; Зенцова, 55, 61, 70; Гафури, 74; Чернышевского, 41.

С 10 до 23:30 воду отключат в домах: Новосибирская, 2, 2 к4, 2/2, 33/2; Малая Гражданская, 35; Ленина, 148.