В Башкирии столкнулись КамАЗ и «Лада Приора», есть пострадавшие
Вчера, 20 октября, рано утром в Стерлитамакском районе Башкирии произошла авария с пострадавшими.
Как сообщает ГИБДД республики, на трассе Уфа-Оренбург столкнулись «Лада Приора», которой управлял 27-летний житель Кумертау, и встречный КамАЗ с прицепом под управлением 66-летнего мужчины.
Удар пришелся на заднее колесо прицепа грузовика, отчего одно из них оторвало от крепления. «Лада» получила серьезные механические повреждения.
К счастью, в ДТП никто не погиб. Водитель и пассажирка «Лады» доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
Причины аварии будут установлены в ходе начатого расследования.
Удар пришелся на заднюю часть грузовика