В Башкирии столкнулись КамАЗ и «Лада Приора», есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 07:04 2018-12-21T07:04:33+03:00

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Вчера, 20 октября, рано утром в Стерлитамакском районе Башкирии произошла авария с пострадавшими.

Как сообщает ГИБДД республики, на трассе Уфа-Оренбург столкнулись «Лада Приора», которой управлял 27-летний житель Кумертау, и встречный КамАЗ с прицепом под управлением 66-летнего мужчины.

Удар пришелся на заднее колесо прицепа грузовика, отчего одно из них оторвало от крепления. «Лада» получила серьезные механические повреждения.

К счастью, в ДТП никто не погиб. Водитель и пассажирка «Лады» доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Причины аварии будут установлены в ходе начатого расследования.