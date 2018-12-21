2018-12-21T07:04:33+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись КамАЗ и «Лада Приора», есть пострадавшие

Причины аварии устанавливаются
Эльвина АПАРИНА
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Водитель и пассажир легковушки получили тяжелые травмыВодитель и пассажир легковушки получили тяжелые травмы
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Вчера, 20 октября, рано утром в Стерлитамакском районе Башкирии произошла авария с пострадавшими.

Как сообщает ГИБДД республики, на трассе Уфа-Оренбург столкнулись «Лада Приора», которой управлял 27-летний житель Кумертау, и встречный КамАЗ с прицепом под управлением 66-летнего мужчины.

Удар пришелся на заднее колесо прицепа грузовика, отчего одно из них оторвало от крепления. «Лада» получила серьезные механические повреждения.

К счастью, в ДТП никто не погиб. Водитель и пассажирка «Лады» доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Причины аварии будут установлены в ходе начатого расследования.

Удар пришелся на заднюю часть грузовика

Удар пришелся на заднюю часть грузовика

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