В Уфе на этих выходных пройдут ярмарки

СЕГОДНЯ 06:49 2018-12-21T06:49:21+03:00

Мясо будут продавать на нескольких площадках

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В выходные, 22 и 23 сентября, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Откроются они в 10 утра и продолжат свою работу до 16 часов. Мясо, мед и другие продукты можно будет приобрести по следующим адресам:

- по ул. Правды, 21 в Демском районе;

- по ул. Интернациональная на пересечении с ул. Машиностроителей в Калининском районе;

- на площадке напротив домов по ул. Рабкоров, 3,5,7 в Кировском районе;

- на площадке перед сквером «Волна» по ул. Ахметова в Ленинском районе;

- на площади перед Дворцом Спорта, ул. Р.Зорге, 41 в Октябрьском районе;

- на аллее по ул. М. Рыльского (от дома № 33 по ул. Гагарина до дома №14 по ул. М. Рыльского) в Октябрьском районе;

- на площади им. С. Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14, в Орджоникидзевском районе;

- на площади перед Дворцом Молодежи по ул. 50 лет Октября, 21, в Советском районе.