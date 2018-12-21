Больницы Башкирии получили 23 автомобилей скорой помощи

СЕГОДНЯ 06:28 2018-12-21T06:28:13+03:00

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Вчера днем, 20 декабря, на парковке Конгресс-холла «Торатау» в Уфе больницам Уфы подарили 23 автомобиля скорой помощи. Их приобрели за счет федерального бюджета. Скоро поступят еще 26 машин.

Поставщиками автомобилей скорой медицинской помощи являются российские автопроизводители «ГАЗ» и «УАЗ».

Полноприводные УАЗы отправятся в Зилаирскую, Ишимбайскую, Мраковскую, Нуримановскую, Малоязовскую центральные районные больницы.

«Скорые» ГАЗ получили Городская больница №1 города Октябрьский, Городская больница Салавата, Центральная городская больница Сибая, Туймазинская, Бижбулякская, Языковская, Иглинская, Мелеузовская, Баймакская, Акъярская, Балтачевская, Белокатайская, Караидельская, Кигинская, Раевская, Верхне-Татышлинская, Янаульская, Верхнеяркеевская, центральные районные больницы.

В автомобилях есть все самое необходимое – аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, электрокардиограф, ингалятор, пульсоксиметр, экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови, а также укладки, чемоданы, шприцевые насосы, носилки и другие необходимые комплекты и медизделия.