Директор научного института лишился элитной иномарки из-за долгов по зарплате

20 Дек. 20:00 2018-12-20T20:00:16+03:00

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Директор Института БашНИИСтрой полгода не платил зарплату свои сотрудникам, но передвигался на служебном автомобиле премиум-класса. Уставшие от обещаний люди обратились в суд за защитой своих прав и одержали победу. После вынесения решения судебные приставы возбудили 128 исполнительных производств на сумму около 3 млн рублей.

В результате служебный автомобиль у диреткора изъяли и поставили на штрафстоянку. Вернуть его он сможет только после того, как выплатить людям их честно заработанные деньги.

Как сообщает пресс-служба ФССП по Башкирии, за 11 месяцев 2018 года сотрудники службы взыскали 247,8 млн рублей задолженности по зарплатам. Свои деньги поулчили более 8,5 тысяч человек.