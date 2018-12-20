2018-12-20T20:00:16+03:00
Общество

Директор научного института лишился элитной иномарки из-за долгов по зарплате

Служебный автомобиль премиум-класса забрали пока не выплатит зарплату сотрудникам
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Директор Института БашНИИСтрой полгода не платил зарплату свои сотрудникам, но передвигался на служебном автомобиле премиум-класса. Уставшие от обещаний люди обратились в суд за защитой своих прав и одержали победу. После вынесения решения судебные приставы возбудили 128 исполнительных производств на сумму около 3 млн рублей.

В результате служебный автомобиль у диреткора изъяли и поставили на штрафстоянку. Вернуть его он сможет только после того, как выплатить людям их честно заработанные деньги.

Как сообщает пресс-служба ФССП по Башкирии, за 11 месяцев 2018 года сотрудники службы взыскали 247,8 млн рублей задолженности по зарплатам. Свои деньги поулчили более 8,5 тысяч человек.

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