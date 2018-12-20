2018-12-20T19:01:05+03:00
Происшествия

Житель Башкирии жестоко расправился со своим знакомым

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника по горячим следам
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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17 декабря в одном из домов по улице Блюхера в Стерлитамаке было обнаружено тело 58-летнего мужчины. Он был буквально истыкан острым предметом. Следком по Башкирии возбудили уголовное дело и, при содействии регионального МВД начались поиски предполагаемого убийцы.

Сыщики внимательно изучили место происшествия и обнаружили следы обуви и отпечатки пальцев. По ним установили личность подозреваемого и выехали к нему по месту прописки. Дома его не оказалось, поэтому сотрудники следкома по Башкирии решили отправиться на ферму, где работал потерпевший.

Там-то они и узнали, что подозреваемый тоже работал на этой ферме, но недавно был уволен. Предполагаемый убийца и его жертва работали в одной смене и общались друг с другом. Вскоре удалось выяснить и место жительства подозреваемого.

- Впоследствии следователи-криминалисты совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался 52-летний житель Стерлитамакского района. В ходе осмотра его одежды были обнаружены следы крови, а в строительном вагончике, где он находился, был найден телефон потерпевшего, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

По версии следствия, во время очередного «междусобойчика» мужчины повздорили и один из них схватился за нож. Кровавая драма закончилась гибелью одного из них, а «победитель» прихватил мобильный телефон товарища и скрылся.

- В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, в ближайшее время следователем в суд будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают проводить следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - пояснили в пресс-службе следкома по Башкирии.

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