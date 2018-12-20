В Уфе на год закроют движение по строящейся набережной реки Белая
Автомобильная дорога вдоль набережной реки Белая в Уфе будет закрыта на год – с 19 декабря 2018 до 19 декабря 2019 года. Причиной тому строительство инженерных сооружений на берегу реки. Такой решение приняли в уфимской мэрии.
Как отметили в пресс-службе городской администрации, проезд автомобильного транспорта ограничен на участке от створа улицы Бельская до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах города. На въезде в перекрытую зону установлены заграждения и предупреждающие знаки, сигнальные фонари и информационные щиты.
Напомним, набережная реки Белая возводится к 100-летию Башкирии, большую часть финансирования на этот грандиозный проект выделили федеральный бюджет.