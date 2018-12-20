2018-12-20T18:43:17+03:00
Авто

В Уфе на год закроют движение по строящейся набережной реки Белая

Такое решение приняли в городской администрации
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
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Автомобильная дорога вдоль набережной реки Белая в Уфе будет закрыта на год – с 19 декабря 2018 до 19 декабря 2019 года. Причиной тому строительство инженерных сооружений на берегу реки. Такой решение приняли в уфимской мэрии.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, проезд автомобильного транспорта ограничен на участке от створа улицы Бельская до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах города. На въезде в перекрытую зону установлены заграждения и предупреждающие знаки, сигнальные фонари и информационные щиты.

Напомним, набережная реки Белая возводится к 100-летию Башкирии, большую часть финансирования на этот грандиозный проект выделили федеральный бюджет.

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