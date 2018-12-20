2018-12-20T16:04:00+03:00
Общество

В Башкирии нашлась пропавшая в ноябре Наталья Савчук

Ее искали полтора месяца
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В республике завершились поиски 52-летней Натальи Савчук из села Михайловка Уфимского района. Женщину, пропавшую еще пятого ноября, удалось отыскать. Что она жива, сегодня, 20 декабря, сообщили волонтеры отряда "Лиза Алерт".

Где на протяжении полутора месяцев находилась Наталья Савчук, неизвестно.

Напомним, что женщину искали полицейские и добровольцы - она нуждалась в медицинской помощи, поэтому к поискам подключили всех неравнодушных. Родственники все это время не сдавались и их надежды и усилия окупились.

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