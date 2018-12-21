Женщина-инвалид в суде добилась права бесплатного проезда из Салавата в Уфу на лечение

СЕГОДНЯ 06:22 2018-12-21T06:22:24+03:00

До этого ей приходилось ездить в столицу республики за свой счет

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Региональный Минздрав обеспечит женщине-инвалиду из Салавата бесплатный проезд до Уфы. Так постановил суд после рассмотрения иска.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, пожилая женщина страдала почечной недостаточностью и должна была несколько раз в неделю посещать центр гемодиализа в Уфе. Поначалу она ездила за 170 километров от дома за свой счет, хотя на это выделяются бюджетные средства.

Прокурор Салавата обратился в суд, чтобы защитить права пациентки, и судья поддержал его требования.