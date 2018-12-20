2018-12-20T17:01:14+03:00
Общество

В Башкирии ужинающий лось попал в объектив фотоловушки

Животное засняла камера в заказнике «Бижбулякский»
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Лось пришел полакомиться на солонецЛось пришел полакомиться на солонец
Изменить размер текста:

Очередное дикое животное попало в объектив скрытой камеры в башкирском заказнике. На этот раз фотоловушка в «Бижбулякском» заповеднике засняла взрослого лося за ночной трапезой.

Как рассказали в Минэкологии Башкирии, животное пришло полакомиться минеральной подкормкой. Она необходима лосям для рогов и костей из-за большого содержания в ней кальция, натрия и фосфора.

По словам установившего камеру инспектора по охране ООПТ Сергея Бессилина, в заказнике специально создаются искусственные солонцы с минеральными солями. Они размещаются вблизи водопоев, кормовых полей и на площадках для подкормки.

Ранее, напомним, в фотоловушку попался ужинающий бобер. Животное трапезничало корой в национальном парке "Башкирия".

Лось ужинает в заказнике в Башкирии.Анастасия КУЗНЕЦОВА

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор научного института лишился элитной иномарки из-за долгов по зарплате
Житель Башкирии жестоко расправился со своим знакомым
В Уфе на год закроют движение по строящейся набережной реки Белая
В Башкирии бухгалтер воровала деньги у собственной фирмы
В Башкирии нашлась пропавшая в ноябре Наталья Савчук
Уфимских пятиклассников заставляют учить английский язык по фильмам для взрослых
На трассе в Башкирии сломался автобус с десятью детьми
Портрет поэта Рами Гарипова и его стихи украсили здание в Уфе
На таксиста в Уфе напали из-за отказа везти детей без детских кресел
В Уфе на светофоре маршрутка сбила женщину с 8-летним ребенком
В Уфе дикие звери насмерть загрызли мужчину
В Уфе будут судить виновницу пьяной аварии с двумя погибшими
В Уфе приставы закрыли опасный цирк-шапито
Стали известны подробности гибели пропавшего в Башкирии 57-летнего Салавата Самигуллина
В Башкирии предприятие заплатит за гибель кровельщика, упавшего с 14-метровой высоты
Пожар в Башкирии унес жизни мужчины и женщины
В Уфе размежевали очередной квартал
Мэр Уфы ответил на вопросы жителей Сипайлово
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Уфе приняли стратегию развития до 2030 года
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
В Уфе ГИБДД проводят рейдовые мероприятия
В Уфе спасатели освободили замерзающую собаку
В Башкирии дети добирались в школу на автобусе по аварийному мосту