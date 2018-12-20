В Башкирии ужинающий лось попал в объектив фотоловушки

20 Дек. 17:01 2018-12-20T17:01:14+03:00

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Очередное дикое животное попало в объектив скрытой камеры в башкирском заказнике. На этот раз фотоловушка в «Бижбулякском» заповеднике засняла взрослого лося за ночной трапезой.

Как рассказали в Минэкологии Башкирии, животное пришло полакомиться минеральной подкормкой. Она необходима лосям для рогов и костей из-за большого содержания в ней кальция, натрия и фосфора.

По словам установившего камеру инспектора по охране ООПТ Сергея Бессилина, в заказнике специально создаются искусственные солонцы с минеральными солями. Они размещаются вблизи водопоев, кормовых полей и на площадках для подкормки.

Ранее, напомним, в фотоловушку попался ужинающий бобер. Животное трапезничало корой в национальном парке "Башкирия".