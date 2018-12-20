В Башкирии бухгалтер воровала деньги у собственной фирмы
Женщина успела присвоить более сотни тысяч рублей
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Суд Башкирии оштрафовал бывшего бухгалтера строительной организации. Женщина признана виновной в мошенничестве.
С 2015 по 2016 годы она выписывала себе отпускные и получала деньги по фиктивным доверенностям. Чтобы замести следы, бухгалтер вносила в бумаги ложные данные о задолженностях уже уволенных сотрудников. Эти манипуляции помогли ей присвоить 110 тысяч рублей, однако конец сладкой жизни положила ревизия.
В прокуратуре Башкирии рассказали, что уличенная в преступлении бухгалтер возместила ущерб. Теперь ей предстоит оплатить еще 50 тысяч рублей штрафа.