В Башкирии бухгалтер воровала деньги у собственной фирмы

20 Дек. 18:04 2018-12-20T18:04:08+03:00

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Суд Башкирии оштрафовал бывшего бухгалтера строительной организации. Женщина признана виновной в мошенничестве.

С 2015 по 2016 годы она выписывала себе отпускные и получала деньги по фиктивным доверенностям. Чтобы замести следы, бухгалтер вносила в бумаги ложные данные о задолженностях уже уволенных сотрудников. Эти манипуляции помогли ей присвоить 110 тысяч рублей, однако конец сладкой жизни положила ревизия.

В прокуратуре Башкирии рассказали, что уличенная в преступлении бухгалтер возместила ущерб. Теперь ей предстоит оплатить еще 50 тысяч рублей штрафа.