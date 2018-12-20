2018-12-20T15:26:29+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии сломался автобус с десятью детьми

Ребята ехали на соревнования в Межгорье
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Утром 20 декабря на трассе в Башкирии произошло ЧП: не доехав километра до Белорецка, сломался пассажирский микроавтобус. «Газель», принадлежащая отделу образования Учалов, везла десять детей в возрасте от 10 до 12 лет в Межгорье на соревнования. С ними были двое взрослых.

Ребята едва не оказались в плену посреди зимней трассы. К счастью, им на помощь подоспели сотрудники аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Они отвезли детей в спортивную школу Белорецка и напоили горячим чаем. Из Учалов уже выслали новый микроавтобус, который доставит спортсменов домой.

В госкомитете пояснили, что все школьники целы и невредимы, жалоб нет.

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