2018-12-21T12:41:07+03:00
Происшествия

Под Уфой под колеса автомобиля попала девятилетняя девочка

Ребенок находится в тяжелом состоянии
Эльвина АПАРИНА
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Вечером 19 декабря под колеса автомобиля на улице Целинная в селе Иглино попала девятилетняя девочка Алена (имена изменены - прим.ред). Автомобилист скрылся с места происшествия, проезжающая мимо скорая забрала ребенка в больницу с травмами.

Родители заявили о наезде в полицию, через некоторое время водителя нашли. Им оказался 30-летний местный житель на "Шевроле Ниве".

Оказалось, что школьница перебегала проезжую часть дороги из-за встречного автомобиля слева направо в неположенном месте. На ее одежде не было светоотражающих элементов.

Малышка получила серьезные травмы – ее состояние тяжелое. Сейчас она с мамой лежит в 17-ой больнице.

фото: отдел ГИБДД

фото: отдел ГИБДД

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