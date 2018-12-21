Под Уфой под колеса автомобиля попала девятилетняя девочка

СЕГОДНЯ 12:41 2018-12-21T12:41:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 19 декабря под колеса автомобиля на улице Целинная в селе Иглино попала девятилетняя девочка Алена (имена изменены - прим.ред). Автомобилист скрылся с места происшествия, проезжающая мимо скорая забрала ребенка в больницу с травмами.

Родители заявили о наезде в полицию, через некоторое время водителя нашли. Им оказался 30-летний местный житель на "Шевроле Ниве".

Оказалось, что школьница перебегала проезжую часть дороги из-за встречного автомобиля слева направо в неположенном месте. На ее одежде не было светоотражающих элементов.

Малышка получила серьезные травмы – ее состояние тяжелое. Сейчас она с мамой лежит в 17-ой больнице.