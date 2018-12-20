В Уфе на светофоре маршрутка сбила женщину с 8-летним ребенком

20 Дек. 13:19 2018-12-20T13:19:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе маршрутный автобус наехал на женщину с ребенком. Дорожный инцидент произошел 19 декабря в Советском районе Уфы.

В двенадцатом часу дня водитель ПАЗа, следующего по маршруту №266 «Сипайловский – ТСК 8 Марта», ехал по проспекту Октября со стороны Аграрного университета в направлении Галле. В этот момент на светофоре возле "Мира" проезжую часть переходила 45-летняя женщина и восьмилетний мальчик. По словам уфимки, им горел «зеленый».

Оба пешехода угодили под колеса автобуса и получили ушибы. В отделе ГИБДД по столице Башкирии сообщили, что их отпустили домой после оказания помощи.