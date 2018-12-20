2018-12-20T15:57:13+03:00
Общество

Уфимских пятиклассников заставляют учить английский язык по фильмам для взрослых

Родителей возмутило поведение учителя
Рустем АХУНОВ
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После просмотра серии ученики должны написать сочинениеПосле просмотра серии ученики должны написать сочинение
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5-классников одной из уфимских школ заставили написать сочинение по «взрослому» фильму на английском языке.

- Детям дали задание – посмотреть фильм и написать сочинение. Нигде не указаны возрастные ограничения этого фильма. Может кто подскажет, можно ли такое им показывать? Не хочется смотреть последующие серии и выполнять задание дальше, - возмущается родитель одного из 11-летних учеников.

В качестве доказательства к своему обращению родители приложили несколько скриншотов фильм. На них актеры сериала обсуждают сексуальную жизнь, а девушки демонстрируют глубокое декольте.

Судя по всему, речь идет о короткометражном сериале ExtraEnglish. Его нельзя назвать совсем уж откровенным зрелищем с категорией 18+. Однако давать пятиклассникам смотреть подобные ролики уж точно не надо.

Актеры демонстрируют себя со «взрослой» стороны

Актеры демонстрируют себя со «взрослой» стороны

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