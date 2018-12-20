Портрет поэта Рами Гарипова и его стихи украсили здание в Уфе

20 Дек. 14:43 2018-12-20T14:43:46+03:00

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Граффити с изображением башкирского поэта Рами Гарипова и его стихами украсило стену одного из зданий в Уфе.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», идея и исполнение принадлежат известному уфимскому художнику Олегу Кайбышеву. Он знаком уфимцам по множеству уличных картин, в числе которых портреты Жукова и Гагарина в Сипайло и изображение Мусы Гареева на улице Худайбердина.

На создание очередной работы его вдохновило стихотворение Гарипова «Родной язык». Его строчки на русском и башкирском языках тоже стали частью рисунка.