Портрет поэта Рами Гарипова и его стихи украсили здание в Уфе
Граффити нарисовал уже знакомый горожанам художник Олег Кайбышев
Скриншот из видео
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Граффити с изображением башкирского поэта Рами Гарипова и его стихами украсило стену одного из зданий в Уфе.
Как сообщает ГТРК «Башкортостан», идея и исполнение принадлежат известному уфимскому художнику Олегу Кайбышеву. Он знаком уфимцам по множеству уличных картин, в числе которых портреты Жукова и Гагарина в Сипайло и изображение Мусы Гареева на улице Худайбердина.
На создание очередной работы его вдохновило стихотворение Гарипова «Родной язык». Его строчки на русском и башкирском языках тоже стали частью рисунка.