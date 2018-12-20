На таксиста в Уфе напали из-за отказа везти детей без детских кресел

20 Дек. 14:00 2018-12-20T14:01:28+03:00

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Неприятный инцидент произошел на днях с одним из уфимских таксистов. 25-летий мужчина приехал на вызов и уже на месте обнаружил, что клиентки планируют ехать с маленькими детьми.

Детских кресел у таксиста не было, поэтому он брать заказ отказался, предложив связаться с диспетчером и вызвать подходящее авто. Дамы отреагировали неожиданно буйно – стали браниться и пинать колеса. На подмогу им высочил взрослый сын, наблюдавший за всем из окна. Он не стал разбираться, кто прав, а кто нет – схватил водителя, порвал ему футболку и брызнул в лицо из баллончика.

Сообщение о нападении на таксиста передали сотрудникам Росгвардии, патрулировавшим район. Они подъехали к месту разборок, задержали участников потасовки и отвезли в полицию. Теперь определять правых и виноватых будут стражи порядка.