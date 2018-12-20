В Уфе будут судить виновницу пьяной аварии с двумя погибшими

СЕГОДНЯ 12:16 2018-12-20T12:16:36+03:00

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Перед судом в Уфе предстанет 40-летняя женщина. Жительница Уфимского района спровоцировала аварию, которая унесла две жизни.

ДТП случилось в ночь на 28 октября на пересечении улицы Трамвайной и Уфимского шоссе. Виновница аварии была пьяна и возвращалась на SsangYong Kyron II от своей родственницы. Разогнавшись до 114 километров в час, женщина пролетела «на красный» и протаранила на перекрестке Hyundai Solaris. От удара вторая иномарка отлетела в теплотрассу. Ее водитель – 30-летняя женщина – и 27-летний пассажир погибли на месте. Обвиняемая была госпитализирована.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, экспертиза выявила в ее крови 2,6 промилле этилового спирта, что равноценно сильному опьянению. Сама женщина призналась, что была так пьяна, что не помнит, как произошла авария. Наказание для нее определит Калининский районный суд.