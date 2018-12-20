В Башкирии предприятие заплатит за гибель кровельщика, упавшего с 14-метровой высоты

СЕГОДНЯ 10:09 2018-12-20T10:09:49+03:00

У мужчины не было страховки

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Гострудинспекция Башкирии поставила точку в расследовании несчастного случая на стройке в Калтасинском районе. В конце октября здесь насмерть разбился кровельщик.

Мужчина трудился без страховки на крыше, на высоте 14-ти метров. В какой-то момент веревка, удерживавшая его, перетерлась о край металлического профиля, и тот сорвался вниз.

Причинами трагедии комиссия назвала допуск мужчины к работе без инструктажа и обучения основам охраны труда, а также отсутствие страховочной системы. Расследование выявило, что на предприятии не было лиц, ответственных за безопасность работ на высоте и обслуживание защитных средств. «ГеоСтрой» оштрафовали за это на 615 тысяч рублей.

Теперь делом занялся следственный комитет, а виновным в инциденте грозит ответственность по ч. 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).