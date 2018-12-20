Пожар в Башкирии унес жизни мужчины и женщины

СЕГОДНЯ 09:36 2018-12-20T09:36:11+03:00

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Сегодня в первом часу ночи пожарных вызвали в село Аделькино Белебеевского района, где полыхал одноэтажный деревянный дом. Вместе с ними к месту ЧП прибыли полиция, медики и добровольцы.

Почти час у пожарных ушел на то, чтобы локализовать пламя, и лишь к половине второго огонь был потушен. Под утро они завершили разбор завалов и проливку конструкций. К сожалению, в ходе осмотра места инцидента были обнаружены два тела. Огонь унес жизни 77-летнего мужчины и 86-летней женщины.

В региональном управлении МЧС уточняют, что на пепелище работает следственно-оперативная группа. Причину случившегося установит дознаватель.