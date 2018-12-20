Пожар в Башкирии унес жизни мужчины и женщины
Сегодня в первом часу ночи пожарных вызвали в село Аделькино Белебеевского района, где полыхал одноэтажный деревянный дом. Вместе с ними к месту ЧП прибыли полиция, медики и добровольцы.
Почти час у пожарных ушел на то, чтобы локализовать пламя, и лишь к половине второго огонь был потушен. Под утро они завершили разбор завалов и проливку конструкций. К сожалению, в ходе осмотра места инцидента были обнаружены два тела. Огонь унес жизни 77-летнего мужчины и 86-летней женщины.
В региональном управлении МЧС уточняют, что на пепелище работает следственно-оперативная группа. Причину случившегося установит дознаватель.
Фото: МЧС по Башкирии