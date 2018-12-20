2018-12-20T11:27:19+03:00
Общество

В Уфе приставы закрыли опасный цирк-шапито

Причиной стало несоблюдение норм пожарной безопасности
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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С цирками уфимцам пока не везетС цирками уфимцам пока не везетФото: Рустем АХУНОВ
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Жителям Сипайлово в ближайшее время не удастся посетить цирк «Триумф». На днях туда нагрянули приставы и были неприятно удивлены уровнем безопасности.

Проверка показала, что в шапито был высок риск пожара. Покрытия пола, декорации и сценическое оформление не соответствовали нормам. В помещениях отсутствовали системы сигнализации, огнетушители не работали, а второго эвакуационного выхода попросту не было.

Учитывая, что в новогодние праздники цирк наводнили бы посетители, приставы сочли за лучшее не рисковать их жизнями, а закрыть шапито до устранения проблем. Сейчас помещение опечатано.

В региональном управлении службы судебных приставов уточнили, что запрет на работу будет действовать до вынесения окончательного решения, а пока цирк будут постоянно проверять на случай, если владелец решит распахнуть его двери раньше времени.

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