В Уфе приставы закрыли опасный цирк-шапито

СЕГОДНЯ 11:27 2018-12-20T11:27:19+03:00

С цирками уфимцам пока не везет Фото: Рустем АХУНОВ

Изменить размер текста: A A

Жителям Сипайлово в ближайшее время не удастся посетить цирк «Триумф». На днях туда нагрянули приставы и были неприятно удивлены уровнем безопасности.

Проверка показала, что в шапито был высок риск пожара. Покрытия пола, декорации и сценическое оформление не соответствовали нормам. В помещениях отсутствовали системы сигнализации, огнетушители не работали, а второго эвакуационного выхода попросту не было.

Учитывая, что в новогодние праздники цирк наводнили бы посетители, приставы сочли за лучшее не рисковать их жизнями, а закрыть шапито до устранения проблем. Сейчас помещение опечатано.

В региональном управлении службы судебных приставов уточнили, что запрет на работу будет действовать до вынесения окончательного решения, а пока цирк будут постоянно проверять на случай, если владелец решит распахнуть его двери раньше времени.