В Уфе размежевали очередной квартал

СЕГОДНЯ 09:02 2018-12-20T09:02:29+03:00

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Власти Уфы утвердили проект планировки и межевания квартала в Затоне. Речь идет о территории между улицами Ахметова, Летчиков и местным проездом. Сейчас здесь располагаются жилые высотки, детские сады, школа №128 и предприятия обслуживания. В дальнейшем же на участке планируют построить комплекс из детской и взрослой поликлиник и женской консультации, а также здание с социальными учреждениями и магазинами.

Предусмотрено проектом и создание парковок, а именно – стоянки на 803 места, 105 из них будут подземными.