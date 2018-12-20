2018-12-20T07:58:53+03:00
Общество

В Уфе приняли стратегию развития до 2030 года

В документе прописаны приоритетные направления развития города на ближайшие 12 лет
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Вчера, 19 декабря, на очередном заседании Совета Уфы была принята Стратегия-2030 – документ, определяющий будущее города на следующие 12 лет.

Приоритетом для властей должно стать повышение качества жизни уфимцев, уровня развития городского хозяйства, инфраструктуры и социально-экономического развития.

В Стратегии прописано, что планируется отремонтировать и построить в Уфе к 2030-му году. К примеру, 23 школы на территории города должны быть реконструированы, а еще 36 – отстроены с нуля. Свыше десятка школ подлежат капремонту. Планируется построить еще 40 детских садов и мосты в створах улиц Интернациональная, Воровского и в районе «МЕГИ».

Ознакомиться с документом можно на сайте Горсовета Уфы.

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