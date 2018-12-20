Мэр Уфы ответил на вопросы жителей Сипайлово

СЕГОДНЯ 08:36 2018-12-20T08:36:00+03:00

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Накануне, 19 декабря, мэр Уфы встретился с жителями микрорайона Сипайлово, чтобы ответить на накопившиеся у них вопросы. Последних оказалось много. Горожан особенно волновала нехватка социальных объектов в районе, например, детсадов.

По информации администрации города, один из садиков-долгостроев расположен на Набережной реки Уфы, 11/2. Местным жителям пообещали, что его откроют к 1 сентября следующего года.

Многие вопросы, которые требуют детального рассмотрения, мэр взял под контроль. В планах градоначальника – провести встречи с жителями всех районов Уфы, чтобы определить приоритетные проблемы горожан.