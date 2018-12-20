В Уфе спасатели освободили замерзающую собаку

СЕГОДНЯ 07:19 2018-12-20T07:19:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера днем, 10 декабря, к спасателям обратился уфимец, который сообщил, что постоянно слышит жалобный собачий лай. Поскольку мужчина проживает в промзоне, то поначалу не придал этому особого значения, посчитав, что собака принадлежит одному из предприятий. Но когда лай перерос в жалобный скулеж, уфимец все же решил обратиться за помощью. Оказалось, что собака провалилась в бесхозную металлическую емкость, валяющуюся за забором на территории между предприятиями. Животное было очень напугано и сильно замерзло.

Спасатели за пару минут вызволили «пленницу»: сначала один из спасателей с помощью лестницы спустился вниз и взял животное на руки. Удивительно, но собака даже не выказала сопротивления, понимая, что ее скоро спасут. Животное было отпущено на свободу.