Стали известны подробности гибели пропавшего в Башкирии 57-летнего Салавата Самигуллина

СЕГОДНЯ 10:44 2018-12-20T10:44:26+03:00

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Поиски пропавшего в Башкирии Салавата Самигуллина завершились трагедией: тело 57-летнего жителя села Верхнеяркеево было обнаружено в его автомобиле. Причиной смерти, вероятнее всего, стала авария.

Как рассказали в Госавтоинспекции Башкирии, на опасном повороте дороги Шаран-Новобалтачево-Андреевка ВАЗ-2114 вылетел в кювет и врезался в бетонный водоотвод. Водитель от удара погиб на месте. Машина простояла там пять дней и лишь вчера была обнаружена. По данному факту начали расследование.

Мужчину, напомним, искали с 14-го декабря. В ту пятницу он уехал на своей «четырнадцатой» по делам, а спустя два дня родственники мужчины обратились в полицию с заявлением о его пропаже. К поискам привлекли и волонтеров – у пропавшего были проблемы со здоровьем, найти его нужно было в кратчайшие сроки.

«Комсомольская правда - Уфа» приносит свои соболезнования родным Салавата Самигуллина.

Фото: УГИБДД МВД по РБ