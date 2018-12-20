2018-12-20T06:59:13+03:00
Происшествия

В Башкирии дети добирались в школу на автобусе по аварийному мосту

Пришлось вмешаться сотрудникам Госавтоинспекции
Яна Базекина
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..Фото: Тимур ХАНОВ
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На днях в республиканскую Госавтоинспекцию поступило коллективное обращение от жителей села Мурзино Кармаскалинского района. Люди жаловались, что их дети вынуждены ездить в школу на автобусе через аварийный мост, который в любую минуту может обрушиться.

Проведенная проверка показала, что мост действительно осыпается и идет под откос, а передвижение по нему опасно. Поэтому Госавтоинспекция совместно с районной администрацией обезопасила школьников: теперь автобус по опасному участку не проезжает, а посадка-высадка детей организована за 800 метров от самой деревни. При этом ответственные лица до конца года должны установить барьерные ограждения и дорожные знаки. Также в администрации района рассмотрят вопрос о капитальном строительстве моста.

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