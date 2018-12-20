2018-12-20T08:44:13+03:00
Происшествия

В Башкирии нашли тело пропавшего Салавата Самигуллина

Печальную новость сообщили волонтеры-поисковики
Яна Базекина
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Фото: ориентировка от "Лизы Алерт"Фото: ориентировка от "Лизы Алерт"
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В Башкирии завершены поиски 57-летнего жителя села Верхнеяркеево Илишевского района. Салават Самигуллин пропал еще 14 декабря: уехал на своей «четырнадцатой» по делам, а вот домой так и не вернулся. Родственники забили тревогу, ведь у мужчины были проблемы со здоровьем, и в любой момент ему могла понадобиться медицинская помощь. Семья обратилась за помощью в полицию и к волонтерам спасательно-поискового отряда «Лиза Алерт».

К сожалению, вчера вечером, 19 декабря, поисковики сообщили печальную новость: Салават Самигуллин погиб. Что стало причиной смерти, и при каких обстоятельствах было найдено тело, волонтеры не стали уточнять по просьбе родных.

«Комсомольская правда - Уфа» приносит свои соболезнования родным Салавата Самигуллина.

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