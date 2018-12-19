В Уфе в одном из домов батареи в подъезде заменили на полотенцесушители

19 Дек. 20:00 2018-12-19T20:00:58+03:00

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Курьезная ситуация, чреватая серьезными последствиями, возникла в одном из уфимских многоквартирных домов в Советском районе Уфы. Там работники УЖХ после очередной коммунальной аварии установили в подъезде полотенцесушители вместо обычных радиаторов. То есть вместо прочного чугуна – хрупкий полипропилен, и жильцов этот факт очень расстраивает.

- УЖХ никогда не прислушивается к мнению жильцов, - рассказала старшая по дому Татьяна Петрова телеканалу «Вся Уфа». - И прежде чем включить отопление, не производит никаких ремонтных работ, в результате мы получаем очередную аварию.

Зато сами «коммунальщики» убеждены, что поступают правильно. И вообще, жильцы еще спасибо должны им сказать: сами задолжали 638 тысяч рублей по коммунальным платежам, а им радиаторы хорошие устанавливай. Хотя полипропиленовые полотенцесушители все же обещают в ближайшее время заменить на добротные чугунные батареи – может, хоть это сподвигнет должников побыстрее рассчитаться с задолженностями по квартплате.